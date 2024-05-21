Бушар стал первым защитником в истории НХЛ с 20 очками после двух раундов Кубка Стэнли

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар стал первым защитником в истории НХЛ, который набрал 20 очков после первых двух раундов Кубка Стэнли.

На счету 24-летнего канадца 5 голов и 15 результативных передач в 12 матчах.

В регулярном чемпионате НХЛ он набрал 82 (18+64) очка в 81 матче.