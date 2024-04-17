«Это нечто особенное». Овечкин и «Вашингтон» сотворили главную сенсацию НХЛ

«Кэпиталз» вышли в плей-офф.

Весенний прорыв

«Вашингтон» на выезде победил «Филадельфию» в заключительном матче в этом регулярном чемпионате (2:1) и стал последним участником Кубка Стэнли-2024. Команда Спенсера Карбери забрала вторую «уайлд кард» Восточной конференции в конкуренции с «Флайерз», а также «Детройтом» и «Питтсбургом». «Кэпиталз» заодно опередили «Пингвинз» и стали авторами главной сенсации сезона.

«Питтсбург» за несколько недель превратил свои шансы на попадание в плей-офф из ничтожных в более чем реальные. Сидни Кросби, Евгений Малкин, Крис Летанг снова обидно упустили свой шанс на финише регулярки и пропустят Кубок Стэнли второй раз подряд. Прошлой весной «Пингвинз» прервали рекордную серию из 16 участий в плей-офф, до этого они неизменно не останавливались на регулярке после дебютного сезона Кросби и с первого года в лиге Малкина.

«Вашингтон» с Овечкиным пропускал Кубок Стэнли в дебютный и второй год своей главной звезды в НХЛ, затем не попал в плей-офф в 2014-м и прошлой весной. В этом турбулентном сезоне тренер-дебютант Карбери решил непростую задачу с не самой результативной командой лиги при всех потерях. Никлас Бэкстрем прервал карьеру, Ти Джей Оши часто выпадал из-за повреждений, Том Уилсон получал длительные дисквалификации, основной вратарь Дарси Кемпер не выглядел надежно, Евгений Кузнецов и Итан Бэар отправлялись в программу помощи игрокам. Плюс «Кэпс» второй год подряд разгрузили состав в дедлайн — обменяли Кузнецова, а также Энтони Манту и Джоэля Эдмундсона.

Команда Карбери завершила регулярный чемпионат с 40 победами, 91 очком и разностью голов минус 37 (220-257). Одной из звезд «Вашингтона» весь сезон был вратарь Чарли Линдгрен. На финише «Кэпиталз» выбрались из серии с шестью поражениями между двумя победами над «Детройтом», вернулись в зону плей-офф и выиграли три последних матча против «Тампы-Бэй», «Бостона» и «Филадельфии».

Овечкин открыл счет матча с «Флайерз» в конце первого периода, подставив клюшку после наброса Дилана Макилрата к воротам Самуэля Эрссона. Хозяева льда ответили своим голом с подправлением, Эрик Джонсон послал шайбу мимо Линдгрена после броска Егора Замулы. Команду Джона Тортореллы в этой игре устраивала только победа в основное время, поэтому в конце третьего периода она ожидаемо заменила вратаря, а Оши в отрыве за три минуты до сирены провел решающий гол в пустые ворота. «Детройт» в параллельной игре во второй раз подряд спасся и взял верх над «Монреалем» (5:4 Б), но при равенстве очков уступил «Вашингтону» по числу побед в основное время. Овечкин и его команда отпраздновали выход в плей-офф и получили заслуженные комплименты.

«Вау-вау! Что за момент! Парни, я так горжусь этим коллективом. Эту команду списывали еще месяц назад: «Нет, они не способны достичь этого. Нет, они закончились. Нет, они не способны выйти в плей-офф и быть командой уровня плей-офф». И что команда с таким характером в этой раздевалке делала это день за днем! Очень много работала, не важно — тренировка, разбор. И показывала каждый вечер — на выезде, дома. У нас были сложные матчи, на следующий день мы снова боролись, отвечали и искали путь к победе вне зависимости от того, что говорили снаружи этой раздевалки. И я горжусь этой командой», — сказал Карбери в своей речи в раздевалке, поздравил Овечкина и Оши с важными голами и вместе с игроками выделил вратаря Линдгрена.

««Кэпиталз» в плей-офф! Спасибо игрокам, которые бились изо всех сил, а также тренерам и персоналу, которые помогли команде дойти до этой точки. Большое спасибо всем болельщикам «Кэпс». Ваша поддержка в этом сезоне была невероятной. Не могу дождаться встречи с вами на третьем матче серии в Вашингтоне», — написал владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис в соцсетях. И отреагировал на ставшее моментом дня видео довольного Овечкина в конце матча с «Флайерз»: «Ови никогда не сомневался! Капитан «Кэпиталз» с невероятной второй частью сезона, своим 18-м с 30 голами и снова наш бесстрашный лидер. Вперед, «Кэпс»!»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Самое главное — верить»

Овечкин тяжело начинал этот сезон. Всего 8 голов в 43 матчах после старта регулярки до конца января с антирекордной засухой дали повод для многочисленных разговоров об окончательном замедлении 38-летнего снайпера. Форвард менял клюшки и расположение в зоне атаки, искал ответы и решения вместе с тренерским штабом. Проблеск случился в западном турне перед паузой на Матч звезд, после мини-каникул в ОАЭ начался мощный рывок к новым достижениям. Александр отличался 8 раз за 8 игр и 8 за 5, прошел знаковую отметку в 850 голов за карьеру в НХЛ и провел рекордный 18-й сезон с 30 и более шайбами.

Овечкин в этом регулярном чемпионате сыграл 79 матчей, забил 31 гол и сделал 34 передачи, набрал 65 очков при показателе минус 22. За всю карьеру в НХЛ у Александра — 853 гола, 697 передач и 1550 очков в 1426 матчах при плюс 45. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки и 894 шайб теперь 41 шаг. И сейчас главное — «Вашингтон» снова в плей-офф.

«Нереально. Внутри раздевалки все просто потрясающе. Мы наслаждаемся процессом. Вы знаете, это нечто особенное. Вот почему мы играем в хоккей. Ты хочешь быть в подобной атмосфере, хочешь быть там. И мы победили очень хорошие команды, чтобы сделать это», — сказал Овечкин.

Капитан заметил о Линдгрене и всей команде: «Думаю, каждый сделал большой шаг вперед. Ментально, [получили и использовали] опыт разных ситуаций на льду и вне. И это очень важно, как уже сказал».

«Да, почти каждая игра была для нас как матч №7 [в серии плей-офф]. Иногда другие команды помогали нам, а наши очки позволяли оставаться в этой битве. Была сумасшедшая ситуация до сегодняшнего дня. Мне только что сказали, что «Детройт» набрал очки, они снимали вратаря, «Фили» тоже, что ж, принимаем все это, спасибо», — с улыбкой добавил Александр.

Форвард оценил прорыв «Кэпс» в плей-офф при всех сложностях: «Это часть жизни. В такой ситуации никто не считал, что мы пройдем. Но мы выиграли. Мы насладимся этим моментом сегодня и завтра, а потом вернемся к работе. Вы никогда не знаете, что случится в плей-офф. Это другой хоккей, иная атмосфера, все на другом уровне. Я очень взволнован».

«Мы как команда остаемся вместе вне зависимости от всего. Был тяжелый год, сложный сезон. Травмы и другие потери, мы поднимали разных ребят из «Херши», они играли невероятно. И сегодня Биг Мак сделал важную передачу на мой гол. Мы играли с отдачей. И мы можем сделать что-то особенное в этом году. Это один шаг. Надеюсь, мы продолжим играть так», — подчеркнул россиянин.

Ови сравнил эту команду с другими кубковыми составами «Вашингтона»: «Думаю, [отличается] вся ситуация весь год. Мы боролись весь год с разными сложностями — травмы, обмены. Но мы все равно верили. Самое главное — верить. Мы верили друг в друга. И да, тот опыт, который мы получили в последний месяц, поможет нам, он поможет тренерскому штабу, ведь вы знаете, что Карбс впервые в плей-офф как главный тренер. Это огромный шаг для нас».

В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» ждет лучшая команда регулярного чемпионата — «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка в первом сезоне с бывшим главным тренером «Кэпиталз» Питером Лавиолеттом переписал рекорды по числу побед и набранных очков (55 и 114). Главная звезда «бродвейцев» Артемий Панарин с начала до конца регулярки переписывал различные личные и клубные достижения, удивительным образом только в первый раз в карьере выбил сотню баллов за результативность и с 120 (49+71) очками обогнал сезонные рекорды Овечкина, Малкина и других российских топ-звезд. Столько же набирал Сергей Федоров, больше — только Александр Могильный и поднимающий планку рекорда в космос Никита Кучеров. Но в плей-офф будет другая история.