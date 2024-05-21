Макдэвид, Драйзайтль и Бушар установили рекорд результативности в Кубке Стэнли

«Эдмонтон» стал первой командой в истории НХЛ, в которой три игрока набрали по 20 очков за первые два раунда плей-офф.

В составе «Ойлерз» таким результатом отметились нападающие Коннор Макдэвид — 21 (2+19) очко, Леон Драйзайтль — 24 (8+16) очка, и защитник Эван Бушар — 20 (5+15) очков.

За выход в финал плей-офф НХЛ в этом году «Ойлерз» встретятся с «Далласом». Первый матч серии состоится 24 мая на домашней арене «Старз».