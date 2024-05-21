«Эдмонтон» вышел в финал Западной конференции во второй раз за три года

«Эдмонтон» выиграл у «Ванкувера» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Ойлерз» выиграли серию — 4-3.

Клуб из Альберты вышел в финал Западной конференции во второй раз за последние три года. В Кубке Стэнли-2022 «Эдмонтон» проиграл «Колорадо» со счетом 0-4 в серии.

За выход в финал плей-офф НХЛ в этом году «Ойлерз» встретятся с «Далласом». Первый матч серии состоится 24 мая на домашней арене «Старз».