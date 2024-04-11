«Он находит способ забивать». Овечкин установил еще один уникальный рекорд
«Есть еще один большой рекорд»
В ночь на 10 апреля «Вашингтон» одержал важную победу в гонке за местом в кубковой восьмерке Восточной конференции на финише регулярного чемпионата. «Кэпиталз» победили «Детройт» на его льду (2:1) и прервали серию из шести поражений между двумя встречами с «Ред Уингз».
Матч «Вашингтона» и «Детройта» напоминал игру плей-офф, вратари стали одними из звезд вечера. Чарли Линдгрен отразил 42 броска и пропустил только на последней секунде. Алекс Лайон справился с 21 броском и по разу не смог остановить Дилана Строума и Александра Овечкина в конце второго периода. Капитан столичной команды после передачи Ти Джея Оши в быстром выпаде пробил голкипера из левого круга за восемь секунд до второго перерыва. Это был 30-й гол россиянина в этом сезоне, форвард в 18-й раз в карьере добрался до этой отметки и по числу таких регулярок стал единоличным рекордсменом лиги. Позади осталось достижение Майка Гартнера.
Гартнер включен НХЛ в число 100 величайших игроков всех времен. Канадский форвард завершил 19-летнюю карьеру в 1998 году, забил 708 голов (627 передач, 1335 очков) в 1432 матчах регулярного чемпионата. Снайпер был задрафтован «Вашингтоном», по ходу десятого сезона отправился из столичного клуба в «Миннесоту» (эта франшиза позже переехала в Даллас), также выступал за «Рейнджерс», «Торонто» и «Финикс». По случаю достижения Овечкина легендарный хоккеист записал короткое видеообращение.
«Привет, Ови! Это Майк Гартнер. Я просто хочу поздравить тебя с 18-м сезоном с 30 и более голами. Я знаю, что мы делили рекорд очень короткое время, очень признателен за это, но теперь он принадлежит только тебе. Многие рекорды НХЛ принадлежат тебе, и есть один большой, который ты все равно получишь. Удачи! Всего наилучшего», — сказал Гартнер.
«Нам был нужен каждый его гол»
Овечкин забил всего 8 голов в 43 матчах после старта регулярного чемпионата. С середины октября до конца января ходило много разговоров, что 38-летний форвард окончательно замедлился. Однако одноклубники Великой Восьмерки не сомневались: это еще не все. Теперь Строум вспомнил, что в тот момент обсуждал результативность главной звезды клуба с Линдгреном.
«Это было вроде как: не удивлюсь, когда он выбьет 30 в этом году», — сказал Строум.
Центрфорвард провел часть сезона в одном звене с капитаном и нередко забивал с его передач. Канадец даже зашел на первый в истории сезон «Вашингтона», в котором лучшим снайпером клуба при играющем Овечкине мог стать вовсе не Овечкин. Александр весной вырвался вперед, у Дилана после выезда в Детройт — 27 голов, 38 передач и 65 очков в 78 играх.
Овечкин забил 22 гола в 32 матчах во второй части регулярного чемпионата. После конца января и перезарядки во время Матча звезд россиянин демонстрирует знакомый снайперский темп. Голы капитана были очень нужны не самой результативной команде, рекордная шайба в Детройте стала победной.
«Он находит способ забивать. У него великолепный бросок. Он использовал выход два в одного, вратарь мог ждать передачи. Когда он видит открытую зону в воротах, то посылает шайбу домой. Приятная веха. И да, нам был нужен этот гол. Это сильно помогло», — сказал Строум.
«Вашингтон» остается в гонке за второй «уайлд кард» конференции с «Детройтом» и «Питтсбургом». Пока «Филадельфия» ушла в пике, «Кэпиталз» и «Пингвинз» заодно сохраняют шанс забраться на третье место в Столичном дивизионе вместо «Айлендерс». Вопрос в том, сотворит ли главное чудо года команда Овечкина или ее старые конкуренты с Сидни Кросби, Евгением Малкиным и Крисом Летангом.
«Стромер говорил мне — и это факт, — что Ови найдет способ выбить 30. И вот так есть, у него 30 сейчас. И это все важные голы. Послушайте, после паузы на Матч звезд нам был нужен каждый гол до единого, что он забил. И снова он значимый игрок для больших матчей, тот, кто нам нужен, для того чтобы забивать важные голы нашей команды», — сказал Линдгрен.
«Это веселое время года»
За 19 лет в НХЛ Овечкин не вышел на отметку в 30 голов только в укороченном из-за пандемии регулярном чемпионате-2020/21. Тогда лига сократила регулярку до 56 матчей, Александр провел 45 игр и забросил 24 шайбы. Капитан «Вашингтона» забил 32 гола в 48 матчах локаутного сезона-2012/13. Две худших полноценных регулярки снайпер закончил с 32 голами в 79 играх сезона-2010/11 и 33 голами в 82 играх сезона-2016/17.
В этом сезоне Овечкин забил 30 голов при 33 передачах и 63 очках в 75 матчах. До конца регулярки у «Кэпиталз» — четыре игры. Столичная команда попытается не оступиться снова в гостях у «Баффало», примет вышедших в плей-офф «Тампу-Бэй» и «Бостон», а потом отправится на выезд в Филадельфию.
Овечкин перед решающим отрезком сезона довел счетчик своих голов в НХЛ до 852 (696 передач, 1548 очков) в 1422 матчах. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 42 шайбы. Ровно столько Александр забросил за 75 игр прошлого, очень сложного регулярного чемпионата. Прошлой весной россиянин впервые с 2014 года и в четвертый раз за карьеру остался без плей-офф, теперь не хочет заканчивать сезон в середине апреля.
«Да, мы все понимали значимость игры, важность этих очков. Мы бьемся за плей-офф, знаете ли. Мы бьемся, они бьются. Думаю, это была очень интенсивная игра. У обеих команд были очень хорошие моменты, оба вратаря играли очень хорошо и уверенно. Да, мы взяли ее и двигаемся дальше», — сказал Овечкин после победы в Детройте.
Свой гол Александр описал так: «Оши потрясающе сыграл на синей линии. Это был вроде как выход два в одного. Я знал, что осталось 15 или 20 секунд игры до конца периода. Постарался бросить в надежде, что шайба зайдет. Знаете, принимаю это».
Форвард улыбнулся после вопроса, что изменилось в его игре во второй части сезона: «Я не знаю. Просто играю в свой хоккей. Стараюсь использовать шансы, находить подборы, создавать моменты для партнеров по звену. Как говорил, сейчас мы все знаем, как важно набирать очки, оставаться в битве. Это веселое время года».
Свой рекорд по числу сезонов с 30 и более голами россиянин назвал значимым: «Это очень важно. Дело в последовательности, очевидно, в здоровье, а также в том, что мои партнеры по звену, одноклубники находят меня перед открытыми точками, на свободном льду, да».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|79
|53
|26
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|78
|36
|42
|87
|4
|Вашингтон
|78
|37
|41
|85
|5
|Питтсбург
|78
|36
|42
|84
|6
|Филадельфия
|79
|36
|43
|83
|7
|Нью-Джерси
|79
|37
|42
|79
|8
|Коламбус
|79
|26
|53
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|79
|49
|30
|104
|3
|Торонто
|78
|46
|32
|101
|4
|Тампа-Бэй
|78
|44
|34
|95
|5
|Детройт
|78
|38
|40
|84
|6
|Баффало
|79
|37
|42
|79
|7
|Оттава
|78
|34
|44
|72
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|72
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|50
|29
|109
|2
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|3
|Виннипег
|78
|48
|30
|102
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|79
|42
|37
|89
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|79
|34
|45
|73
|8
|Чикаго
|78
|23
|55
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|79
|48
|31
|105
|2
|Эдмонтон
|77
|48
|29
|101
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|93
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|92
|5
|Сиэтл
|77
|33
|44
|79
|6
|Калгари
|77
|35
|42
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|78
|18
|60
|45
|12.04
|02:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|- : -
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|- : -
|12.04
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|- : -
|12.04
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|- : -
|12.04
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|12.04
|02:30
|
Айлендерс – Монреаль
|- : -
|12.04
|03:00
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|12.04
|05:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|12.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|139
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|77
|66
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|76
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|79
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83