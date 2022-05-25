Защитник «Калгари» забросил «Эдмонтону» броском из своей зоны. Видео

Защитник «Калгари» забросил «Эдмонтону» броском из своей зоны

«Эдмонтон» одержал победу над «Калгари» в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась со счетом 5:3 пользу хозяев.

На 51-й минуте игры защитник «Калгари» Расмус Андерссон забросил шайбу броском из своей зоны.

После четырех матчей «Эдмонтон» ведет в серии — 3-1. Следующая встреча состоится 27 мая и начнется в 04.30 по московскому времени. Игра пройдет в Калгари (Канада).