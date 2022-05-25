Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам в плей-офф после 11 матчей

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари».

Таким образом, 25-летний канадец набрал два очка в седьмой встрече подряд в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Нападающий набрал 25 очков в 11 играх текущего плей-офф. По этому показателю Макдэвид занял четвертое место. Лучший результат у бывшего форварда «Эдмонтона» Уэйна Гретцки — 31 очко в 11 матчах в сезоне-1982/83.

После четырех встреч «Эдмонтон» ведет в серии — 3-1. Следующая игра состоится 27 мая и начнется в 4:30 по московскому времени.