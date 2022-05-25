НХЛ опубликовала заявление в связи со стрельбой в техасской школе

В НХЛ выступили с заявлением по поводу стрельбы, произошедшей в начальной школе в Увальде (штат Техас, США). В результате трагедии погибло 21 человек.

«НХЛ осуждает насилие, имевшее место в Увальде, штат Техас. Мы скорбим вместе с семьями тех, чьи жизни ушли в результате этой ужасной трагедии. Мы разделяем их горе и поддерживаем учеников начальной школы Увалде и Робба в предстоящие трудные месяцы», — говорится в заявлении НХЛ в Twitter.

Стрельба в начальной школе в Техасе произошла во вторник, 24 мая. Погибли 18 детей и трое взрослых. В стрелке опознали 18-летнего местного жителя Сальвадора Ромаса. Злоумышленника ликвидировали полицейские.