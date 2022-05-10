Тренин признан третьей звездой четвертого матча с «Колорадо»

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин стал третьей звездой четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (3:5).

25-летний россиянин оформил дубль. Первой звездой признан защитник «Эвеланш» Кайл Макар, набравший 3 (1+2) очка. Вторая звезда — форвард Андре Бураковски, у которого также 3 (1+2) очка.

В текущем плей-офф Тренин набрал 3 (3+0) очка в четырех матчах. «Нэшвилл» уступил «Колорадо» со счетом 0-4 в серии и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.