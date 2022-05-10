Тренин и Дюшен — лучшие снайперы «Нэшвилла» в Кубке Стэнли-2022

Нападающие «Нэшвилла» Яков Тренин и и Мэтт Дюшен стали лучшими снайперами «Нэшвилла» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2022.

На счету 25-летнего россиянина и 31-летнего канадца по три гола в четырех матчах НХЛ.

Сегодня, 10 мая, «Колорадо» в четвертой встрече первого раунда победил «Нэшвилл» со счетом 5:3.

Счет в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо», который первым в этом розыгрыше Кубка Стэнли вышел во второй раунд. В следующей стадии «Эвеланш» сыграют с победителем серии «Миннесота» — «Сент-Луис» (2-2).