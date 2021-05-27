Тренер «Миннесоты» прокомментировал победу над «Вегасом» в шестом матче серии
09:41
Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон подвел итоги шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (3:0, 3-3 в серии).
«Я считаю, что игроки заслуживают большой похвалы за то, что верят друг в друга. Думаю, это было ключевым моментом не только в плей-офф, это было ключом с первой игры нашей команды. Они много играли друг с другом и держались вместе, так что сегодняшний вечер не стал исключением», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.
Счет в серии стал 3-3. Впервые в этом розыгрыше плей-офф команды проведут седьмой матч. Решающая встреча пройдет 29 мая и начнется в 4:00 мск.
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