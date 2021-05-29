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НХЛ: все матчи первого раунда Кубка Стэнли-2021

07:05
Кирилл Капризов, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Александр Овечкин. «Колорадо» — победитель регулярного чемпионата. Фото John Locher, USA Today Sports
Кирилл Капризов, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Александр Овечкин.
Теги:
Первый раунд Кубка Стэнли-2021 — серии четырех лучших команд четырех дивизионов НХЛ.

Восточный дивизион

Питтсбург (1) — Айлендерс (4) — 2-4
Первый матч — 3:4 ОТ.
Второй матч — 2:1.
Третий матч — 5:4.
Четвертый матч — 1:4.
Пятый матч — 2:3 2ОТ.
Шестой матч — 3:5.
Матчи — 16, 18, 20, 22, 24 и 26 мая.

Вашингтон (2) — Бостон (3) — 1-4
Первый матч — 3:2 ОТ.
Второй матч — 3:4 ОТ.
Третий матч — 2:3 2ОТ.
Четвертый матч — 1:4.
Пятый матч — 1:3.
Матчи — 16, 17, 19, 21 и 23 мая.

Центральный дивизион

Каролина (1) — Нэшвилл (4) — 4-2
Первый матч — 5:2.
Второй матч — 3:0.
Третий матч — 4:5 ОТ.
Четвертый матч — 4:3 ОТ.
Пятый матч — 3:2 ОТ.
Шестой матч — 4:3 ОТ.
Матчи — 17, 19, 21, 23, 25 и 27 мая.

Флорида (2) — Тампа-Бэй (3) — 2-4
Первый матч — 4:5.
Второй матч — 1:3.
Третий матч — 6:5 ОТ.
Четвертый матч — 2:6.
Пятый матч — 4:1.
Шестой матч — 0:4.
Матчи — 16, 18, 20, 22, 24 и 26 мая.

Западный дивизион

Колорадо (1) — Сент-Луис (4) — 4-0
Первый матч — 4:1.
Второй матч — 6:3.
Третий матч — 5:1.
Четвертый матч — 5:2.
Матчи — 17, 19, 21 и 23 мая.

Вегас (2) — Миннесота (3) — 4-3
Первый матч — 0:1 ОТ.
Второй матч — 3:1.
Третий матч — 5:2.
Четвертый матч — 4:0.
Пятый матч — 2:4.
Шестой матч — 0:3.
Седьмой матч — 6:2.
Матчи — 16, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 мая.

Северный дивизион

Торонто (1) — Монреаль (4) — 3-2
Первый матч — 1:2.
Второй матч — 5:1.
Третий матч — 2:1.
Четвертый матч — 4:0.
Пятый матч — 3:4 ОТ.
Матчи — 20, 22, 24, 25, 27, 29 и, если потребуется, 31 мая.

Эдмонтон (2) — Виннипег (3) — 0-4
Первый матч — 1:4.
Второй матч — 0:1ОТ.
Третий матч — 4:5 ОТ.
Четвертый матч — 3:4 3ОТ.
Матчи — 19, 21, 23 и 24 мая.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей