НХЛ: все матчи первого раунда Кубка Стэнли-2021

Первый раунд Кубка Стэнли-2021 — серии четырех лучших команд четырех дивизионов НХЛ.

Восточный дивизион

Питтсбург (1) — Айлендерс (4) — 2-4

Первый матч — 3:4 ОТ.

Второй матч — 2:1.

Третий матч — 5:4.

Четвертый матч — 1:4.

Пятый матч — 2:3 2ОТ.

Шестой матч — 3:5.

Матчи — 16, 18, 20, 22, 24 и 26 мая.

Вашингтон (2) — Бостон (3) — 1-4

Первый матч — 3:2 ОТ.

Второй матч — 3:4 ОТ.

Третий матч — 2:3 2ОТ.

Четвертый матч — 1:4.

Пятый матч — 1:3.

Матчи — 16, 17, 19, 21 и 23 мая.

Центральный дивизион

Каролина (1) — Нэшвилл (4) — 4-2

Первый матч — 5:2.

Второй матч — 3:0.

Третий матч — 4:5 ОТ.

Четвертый матч — 4:3 ОТ.

Пятый матч — 3:2 ОТ.

Шестой матч — 4:3 ОТ.

Матчи — 17, 19, 21, 23, 25 и 27 мая.

Флорида (2) — Тампа-Бэй (3) — 2-4

Первый матч — 4:5.

Второй матч — 1:3.

Третий матч — 6:5 ОТ.

Четвертый матч — 2:6.

Пятый матч — 4:1.

Шестой матч — 0:4.

Матчи — 16, 18, 20, 22, 24 и 26 мая.

Западный дивизион

Колорадо (1) — Сент-Луис (4) — 4-0

Первый матч — 4:1.

Второй матч — 6:3.

Третий матч — 5:1.

Четвертый матч — 5:2.

Матчи — 17, 19, 21 и 23 мая.

Вегас (2) — Миннесота (3) — 4-3

Первый матч — 0:1 ОТ.

Второй матч — 3:1.

Третий матч — 5:2.

Четвертый матч — 4:0.

Пятый матч — 2:4.

Шестой матч — 0:3.

Седьмой матч — 6:2.

Матчи — 16, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 мая.

Северный дивизион

Торонто (1) — Монреаль (4) — 3-2

Первый матч — 1:2.

Второй матч — 5:1.

Третий матч — 2:1.

Четвертый матч — 4:0.

Пятый матч — 3:4 ОТ.

Матчи — 20, 22, 24, 25, 27, 29 и, если потребуется, 31 мая.

Эдмонтон (2) — Виннипег (3) — 0-4

Первый матч — 1:4.

Второй матч — 0:1ОТ.

Третий матч — 4:5 ОТ.

Четвертый матч — 3:4 3ОТ.

Матчи — 19, 21, 23 и 24 мая.