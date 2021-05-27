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Тренер «Тампы» прокомментировал выход команды во второй раунд плей-офф НХЛ

08:59
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (4-2).

«Вы, наверное, слышали, что четвертый матч сложнее всего выиграть в серии, и когда у вас есть шанс сделать это, вы не захотите упустить его. У нас был план на матч, но игроки... Это были 60 минут чистой воли и состязания. И это то, что вам нужно для победы. Когда вы выходите в плей-офф, вам нужно это от всех игроков», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

«Тампа» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Каролина» — «Нэшвилл» (3-2 в серии).

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