Тарасенко обогнал Могильного и вышел на восьмое место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ

Тарасенко забросил 40-ю шайбу в плей-офф НХЛ и обогнал Могильного

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в шестом матче серии против «Миннесоты» забросил свою 40-ю шайбу в плей-офф НХЛ за карьеру (в 84 матчах).

30-летний форвард вышел на чистое восьмое место в списке лучших российских снайперов в плей-офф НХЛ, обогнав Александра Могильного (39).

Лидирует по этому показателю Александр Овечкин (72), далее следуют Евгений Малкин (66), Сергей Федоров (52), Никита Кучеров (46), Алексей Ковалев (45), Вячеслав Козлов (42) и Павел Дацюк (42).

Тарасенко также приблизился к третьему месту в истории клуба по количеству очков в плей-офф НХЛ.

«Сент-Луис» победил со счетом 5:1 и выиграл серию со счетом 4-2. Во втором раунде команда с «Колорадо».