Тарасенко приблизился к третьему месту в списке бомбардиров «Сент-Луиса» в плей-офф

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в шестом матче серии против «Миннесоты» забросил шайбу и набрал 57-е (40+17) очко в плей-офф НХЛ за карьеру (в 84 матчах).

30-летний форвард приблизился к третьему месту в истории клуба по этому показателю. Впереди только Эл Макиннис, у которого 58 очков в 82-х матчах, а также Бретт Халл (117 в 102 матчах) и Берни Федерко (101 в 91).

«Сент-Луис» победил со счетом 5:1 и выиграл серию со счетом 4-2. Во втором раунде команда с «Колорадо».