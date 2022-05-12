«Тампа» примет «Торонто», а «Сент-Луис» сыграет против «Миннесоты» в плей-офф НХЛ

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Восточная конференция. Шестые матчи

«Бостон» — «Каролина» (2.00 мск)

Счет в серии: 2-3

«Тампа-Бэй» — «Торонто» (2.30)

Счет в серии: 2-3

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Западная конференция. Шестые матчи

«Сент-Луис» — «Миннесота» (4.30)

Счет в серии: 3-2

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (5.00)

Счет в серии: 3-2

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке