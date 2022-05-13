Кучеров вышел на четвертое место в списке лучших российских снайперов плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, забивший гол в шестом матче серии первого раунда против «Торонто» (4:3), забросил свою 46-ю шайбу в плей-офф НХЛ за карьеру.

28-летний форвард вышел на четвертое место, догнав Алексея Ковалева (46 голов).

Теперь впереди только Сергей Федоров, у которого 52 гола. На втором месте расположился нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин — 66 голов в плей-офф.

Первое место занимает нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который забросил 72 шайбы.

Счет в серии между «Тампой» и «Торонто» ничейный — 3-3. Седьмой матч пройдет в Торонто 14 мая (начало — в 23.00 мск).

Кучеров в регулярке в этом сезоне провел 47 матчей, в которых набрал 69 (25+44) очков. В плей-офф у него 6 матчей и 8 (2+6) очков.