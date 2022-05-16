Шестеркин стал лидером по сейвам в семиматчевой серии плей-офф в истории «Рейнджерс»

«Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ победили «Питтсбург» со счетом 4-3 в серии.

Голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 255 бросков по воротам — это самый высокий показатель за одну серию для вратаря «Рейнджерс» с сезона-1955/56, когда НХЛ начала официально отслеживать удары по воротам.

Во втором раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной».