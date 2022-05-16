«Рейнджерс» установили рекорд по волевым победам в плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграли в овертайме «Питтсбург» со счетом 3:4.

Ньюйоркцы стали первой командой, кому удалось одержать три волевые победы подряд при угрозе поражения в серии плей-офф. «Рейнджерс» по ходу первого раунда уступали «Пингвинз» со счетом 1-3 в серии.

Отметим, победную шайбу в овертайме седьмого матча забросил Артемий Панарин.

Во втором раунде плей-офф «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной».