Статистика Малкина в серии с «Рейнджерс»: 6 очков, 3 гола, 22 броска и «+2»

«Питтсбург» в семи матчах первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Рейнджерс».

Форвард «Пингвинз» провел все 7 матчей серии, в которых набрал 6 (3+3) очков, нанес 22 броска по воротам, провел 8 силовых приемов, заработал 6 минут штрафа и завершил серию с показателем полезности «+2».

«Питтсбург» четвертый год подряд не может пройти первый раунд плей-офф НХЛ.