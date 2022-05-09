Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в четвертой матче серии с «Сент-Луисом»

«Миннесота» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступила «Сент-Луису» со счетом 2:5.

В составе «Уайлд» отличились Кирилл Капризов и Мэттью Балди. У «блюзменов» по дублю оформили Джордан Кайру и Дэвид Перрон, еще одна шайба на счету Райана О'Райлли, Павел Бучневич отметился результативной передачей.

После этого матча счет в серии стал 2-2. Пятая встреча пройдет 11 мая и начнется в 4:30 мск.