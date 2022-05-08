«Сент-Луис» примет «Миннесоту», «Тампа-Бэй» сыграет против «Торонто» в плей-офф НХЛ

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

8 мая, воскресенье

Восточная конференция. Четвертый матч

«Бостон» — «Каролина» (19.30 мск)

Счет в серии: 1-2

Западная конференция. Четвертый матч

«Сент-Луис» — «Миннесота» (23.30)

Счет в серии: 1-2

9 мая, понедельник

Восточная конференция. Четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Торонто» (2.00)

Счет в серии: 1-2

Западная конференция. Четвертый матч

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (5.30)

Счет в серии: 1-2

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке