Защитник «Сент-Луиса» Сканделла из-за травмы не сможет продолжить четвертый матч серии с «Миннесотой»

Защитник «Сент-Луиса» Марко Сканделла получил травму нижней части тела в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты».

Как сообщает пресс-служба «блюзменов», 32-летний канадец не сможет продолжить встречу, отыграв всего три смены.

В текущем плей-офф на счету Сканделлы 2 матча и показатель полезности «-3».