Панарин: «У меня в голове большие цели. В плей-офф все пошло не так, как я хотел»

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин подвел итоги розыгрыша Кубка Стэнли-2022.

«Трудные ситуации делают людей сильнее. У меня в голове большие цели. В плей-офф все пошло не так, как я хотел, но я благодарю бога за эту возможность. Я стану лучше», — приводит слова Панарина корреспондент USA Today Винс Меркольяно а Twitter.

В плей-офф НХЛ «Рейнджерс» проиграл «Тампе-Бэй» в финале Восточной конференции со счетом 2-4 в серии.

Панарин стал четвертым бомбардиром команды в текущем плей-офф НХЛ. Форвард сыграл 20 матчей в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, набрав 16 (6+10) очков. В регулярном сезоне 30-летний россиянин провел 75 матчей, заработав 96 (22+74) баллов при полезности «+21».

Отметим, что за весь плей-офф Панарин нанес 50 бросков по воротам соперников при общем показателе полезности «-5».