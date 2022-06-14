Даниил Журавлев: «Два года точно отыграю в системе «Колорадо»

Защитник Даниил Журавлев, подписавший контракт новичка с «Колорадо», в интервью «СЭ» объяснил причины отъезда из КХЛ.

— Почему ты все-таки решил уехать в «Колорадо»?

— А когда, если не сейчас? Со мной из клуба постоянно были на связи, даже Джо Сакик (генеральный менеджер клуба. — Прим. «СЭ») звонил пару раз. Хочется поехать за мечтой. Не питаю надежд, что сразу заиграю в НХЛ. Думаю, что год-два придется поиграть в АХЛ — это будет полезно, чтобы привыкнуть к североамериканскому хоккею. Уехать и вернуться через полгода — это не про меня. Буду там работать, пробиваться.

— То есть ты не готовишь для себя запасного пути?

— Нет. Я подписал контракт с «Колорадо» на два года и точно отыграю их в системе клуба.

В прошедшем сезоне 22-летний Журавлев набрал 6 (1+5) очков в 43 матчах за «Ак Барс» в КХЛ. Он был выбран «Колорадо» на драфте-2018 под общим 146-м номером в пятом раунде.