Супруга Александра Овечкина заявила, что она хочет еще детей

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала, что хочет, чтобы у них было еще больше детей.

У Овечкина и Шубской двое сыновей: Сергей (2018 г.р.) и Илья (2020 г.р.).

«Дети любят отца. С утра будят. Просто сходят с ума по нему. Мы хотим еще детишек, конечно», — сказала Шубская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Осенью 2021 года в интервью своей жене Овечкин говорил, что тоже хочет больше детей.