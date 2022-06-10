Перед игрой с «Тампой» Панарин читал книгу о мальчике, пережившем блокаду Ленинграда

Комментатор Андрей Юртаев в своем Telegram-канале рассказал, какую книгу читал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин перед пятой игрой с «Тампой» (1:3).

Кадры того, как Панарин держит в руках книгу, попали в видео, выложенное в соцсетях клуба.

Как объяснил Юртаев, Панарин читал автобиографию Геннадия Чикунова «Я был там. История мальчика, пережившего блокаду. Воспоминания простого человека о непростом времени».

В текущем сезоне Панарин набрал 100 (24+76) очков в регулярном чемпионате (22+74) и Кубке Стэнли (2+2).

Счет в серии после пяти матчей — 3:2 в пользу «Тампы». Шестая встреча в серии состоится 12 июня и пройдет на стадионе «Амали Арена» в Тампе. Игра начнется в 03.00 по московскому времени. Ранее в финал плей-офф вышел «Колорадо».