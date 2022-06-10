Кадри после операции может сыграть в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал о состоянии форварда Назема Кадри перед финалом Кубка Стэнли.

«Кадри и Кольяно вернулись после операций. Этим утром Кадри был в спортзале и делал все возможное, чтобы снова играть», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Ранее 31-летний канадец перенес операцию на большом пальце после силового приема от форварда «Эдмонтона» Эвандера Кейна в начале третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли.

В текущем плей-офф Кадри провел 13 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков.