«Бостон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» выиграла у «Бостона» (6:2) в третьем матче второго раунда плей-офф НЗЛ и вышла вперед в серии — 2-1.

У «Пантерз» дубль оформил Эван Родригес, а также по одной шайбе забросили Картер Вераге, Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт и Владимир Тарасенко. У «Брюинз» голами отметились Якуб Лауко и Джейк Дебраск.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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