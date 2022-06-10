«Ак Барс» опубликовал фото Радулова с тренировки. Официально игрок еще не в клубе

«Ак Барс» анонсировал подписание контракта с нападающим Александром Радуловым.

Казанский клуб опубликовал в своем официальном Telegram-канале фотографию 35-летнего россиянина с тренировки.

«Радулов готовится разрывать КХЛ», — говорится в публикации.

31 мая агент нападающего Юрий Николаев подтвердил, что его клиент подписал контракт с «Ак Барсом» на два года. По информации «СЭ», Радулов может заработать в Казани до 150 миллионов рублей.

В сезоне-2021/22 хоккеист набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ.