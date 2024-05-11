Задоров забросил 4-ю шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Ванкувер» вышел вперед в конце второго периода третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

На 39-й минуте встречи шайбу забросил российский защитник Никита Задоров. Для него это 4-й гол в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Также в этой встрече на его счету голевая передача.