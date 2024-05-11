Каменский: «Сейчас Ничушкин просто подтверждает свое мастерство»

Трехкратный чемпион мира Валерий Каменский оценил игру российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

«Высокая результативность Ничушкина в плей-офф не удивляет. Он уже показывал умение регулярно забивать, а сейчас просто подтверждает свое мастерство. Валерий нашел свою команду, своих партнеров, среди которых он раскрылся. А талант у него был всегда. Ничушкин был лидером и в молодежной, и в юношеской сборных России. Остается только порадоваться тому, что он помогает «Колорадо» побеждать», — цитирует Vprognoze.ru Каменского.

В этом плей-офф 29-летний Ничушкин забросил 9 шайб и сдлелал 1 результативную передачу в 7 матчах.