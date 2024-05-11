Тарасенко реализовал большинство в матче с «Бостоном»

«Флорида» увеличила преимущество во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона». На 17-й минуте второго периода счет стал 2:0.

«Пантерз» реализовали большинство после удаления защитника Мэйсона Лорея. Шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко.