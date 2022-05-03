Первая шайба Макдэвида в плей-офф НХЛ получилась очень эффектной. Видео

Макдэвид обыграл всю команду и забил свой первый гол в плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сократил отставание в счете в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса».

25-летний канадец отличился в конце первого периода в красивом стиле: на скорости проехал через всю площадку, обыграв почти всю команду соперника и бросив в угол мимо вратаря.

Счет стал 2:1 в пользу «Кингз».

Для Макдэвида, который выиграл гонку бомбардиров регулярки, это первая шайба в плей-офф-2021/22.