Игроки «Торонто» и «Тампы» устроили массовую драку в стартовом матче серии

«Торонто» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» (5:0).

В середине третьего периода при счете 5:0 игроки устроили массовую драку, набрав в общей сложности 70 минут штрафа. У защитника «Мэйпл Ливз» Ильи Любушкина 2+10.

A 3rd period Royal Rumble in Toronto pic.twitter.com/dLqfgCAenu — The Hockey News (@TheHockeyNews) May 3, 2022

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 2:30 мск.