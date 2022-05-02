«Миннесота» примет «Сент-Луис», «Торонто» сыграет против «Тампы-Бэй» в первом раунде плей-офф НХЛ

В ночь на 3 мая стартует первый раунд плей-офф НХЛ.

3 мая, вторник

Западная конференция

«Миннесота» — «Сент-Луис» (02.00)

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (05.00)

Восточная конференция

«Каролина» — «Бостон» (02.00 мск)

«Торонто» — «Тампа-Бэй» (02.30)

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке