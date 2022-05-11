Кучеров обошел Халла и Модано по голевым передачам в Кубке Стэнли

«Тапа» забросила две шайбы в первом периоде пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто». В обоих голах поучаствовал российский нападающий Никита Кучеров.

Теперь на счету россиянина 89 голевых передач за карьеру в Кубке Стэнли. По этому показателю он опередил Бретта Халла, у которого 87 ассистов, и Майка Модано, у которого 88 ассистов.

Кучеров вышел на 36-е место по голевым передачам в плей-офф. На 35-м месте идет Брэд Парк, сделавший за карьеру 90 результативных передач.

Лидером по голевым передачам в истории Кубка Стэнли остается Яри Курри, который за карьеру сделал 127 ассистов в плей-офф НХЛ.