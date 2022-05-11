Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

11 мая, вторник

«Каролина» — «Бостон»

02:00

«Торонто» — «Тампа»

02:30

«Миннесота» — «Сент-Луис»

04:30

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

05:00

Расписание и результаты всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке