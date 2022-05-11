Кубок Стэнли, «Тампа» — «Торонто: где смотреть матч первого раунда Восточной конференции

В ночь со вторника на среду, 11 мая, пройдет пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 2:30 (московское время).

Счет в серии — 2:2.

Напомним, что НХЛ остановила действия прав на трансляции в России. Следить за игрой «Торонто» — «Тампа» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Расписание и результаты всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке