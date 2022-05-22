Кучеров набрал три очка и догнал Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, забивший гол и отдавший две результативные передачи в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой», набрал 141-е (48+93) очко за карьеру в Кубке Стэнли.

28-летний форвард обошел Жака Лемара и догнал Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ. Теперь два российских хоккеиста имеют по 141 очку и делят 37-е место.

Среди россиян выше них только уже завершивший карьеру Сергей Федоров (17-е место, 176 очков) и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (14, 180).

Лидирует в общем списке Уэйн Гретцки, у которого 382 (122+260) очка.