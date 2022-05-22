Кучеров отдал две передачи и почти догнал Овечкина в списке самых результативных россиян Кубка Стэнли

Кучеров остановился в шаге от Овечкина в списке самых результативных россиян Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, отдавший де результативные передачи в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой», набрал 140-е (47+93) очко за карьеру в Кубке Стэнли.

28-летний форвард обошел Жака Лемара и занимает единоличное 38-е место по набранным очкам за всю историю Кубка Стэнли.

Строчкой выше располагается российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 141 очко.

Среди россиян выше них только уже завершивший карьеру Сергей Федоров (17-е место, 176 очков) и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (14, 180).

Лидирует в общем списке Уэйн Гретцки, у которого 382 (122+260) очка.