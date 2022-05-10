Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру вратаря команды Игоря Шестеркина в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2022 против «Питтсбурга» (2:7).

«Думаю, Игорь очень сильно расстроен, — сказал Галлан. — Но Шестеркин вернется и будет готов выиграть следующую игру. Абсолютно уверен в нем. Я больше разочарован нашей командой, чем им. Он — лучший вратарь в НХЛ».

В прошедшей встрече 26-летний россиянин провел на льду 40 минут, отразив 24 броска из 30. Всего счету Шестеркина четыре игры в рамках Кубка Стэнли, в которых он одержал одну победу, отражая 90,5% бросков при коэффициенте надежности 4,25.

После четырех матчей счет в серии — 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий встреча состоится в четверг, 12 мая. Игра состоится в Нью-Йорке и начнется в 02.00 по московскому времени.