Кросби — шестой игрок в истории, набравший 200 очков в Кубке Стэнли

Капитан и нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал три (1+2) очка в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс» (7:2).

На счету 34-летнего игрока стало 200 (71+129) очков в 178 встречах в плей-офф НХЛ.

Таким образом, нападающий стал шестым игроком в истории, набравший 200 очков в Кубке Стэнли. Больше очков набирали Уэйн Гретцки (382 очков в 208 матчах), Марк Мессье (295 очков в 236 матчах), Яри Курри (233 очков в 200 матчах), Гленн Андерсон (214 очков в 225 матчах), а также Яромир Ягр (201 очков в 208 матчах).

Также Кросби вышел на пятое место в истории по количеству результативных передач в Кубке Стэнли — 129. Столько же передач отдал Никлас Лидстрем. Выше идут Гретцки (260 передач в 208 матчах), Мессье (186 передач в 236 матчах), Рэй Бурк (139 передач в 214 матчах) и Пол Коффи (137 передач в 194 матчах).

После четырех матчей счет в серии — 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий встреча состоится 12 мая и начнется в 02.00 по московскому времени.