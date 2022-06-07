Главный тренер «Колорадо» Беднар прокомментировал выход в финал Кубка Стэнли

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал победу над «Эдмонтоном» в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 6:5.

«Я горжусь игроками, — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ. — Мы действовали не очень хорошо, особенно во втором периоде, и у нас было несколько ошибок. Соперник извлек выгоду из ситуации, мы говорили об этом после второй двадцатиминутки. Мы хотели убедиться, что можем выйти и сыграть в свою игру, и затем сделали это. Нам помогли наша стойкость и вера, игроки просто хотели победить, это работает в ключевые моменты, и мы увидели это сегодня».

«Колорадо» вышел в финал, где встретится с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1-2).