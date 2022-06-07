Драйзайтль гордится «Эдмонтоном», несмотря на поражение со счетом 0-4 в серии против «Колорадо»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль заявил, что гордится своей командой, несмотря на поражение от «Колорадо» (счет в серии — 0-4) в финале Западной конференции Кубка Стэнли.

«Я горжусь, что мы дошли до этой точки. Не думаю, что кто-то ожидал нас в финале конференции. Мы же ожидали такого результата, мы хотели этого, мы хотели пройти еще дальше. Горжусь командой, но мне очень жаль, что мы вылетели с таким результатом. Нужно убедиться, что в следующем сезоне мы вернемся и сделаем следующий шаг, понимая, что нам нужно, чтобы далеко зайти в плей-офф и как побеждать», — приводит официальный сайт НХЛ слова Драйзайтля.

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с победителем серии «Рейнджерс» — «Тампа» (счет в серии — 2-1).