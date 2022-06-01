Кубок Стэнли, «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: расписание и результаты матчей финала Востока НХЛ

В ночь на 2 июня стартует серия финала Восточной конференции плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Команды поборются за право выйти в финал Кубка Стэнли-2022. Предлагаем ознакомиться с расписанием и результатами игр:

1/2 финала Кубка Стэнли, «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: расписание и результаты матчей финала Востока НХЛ (время — московское)

2 июня. 03.00. «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»

4 июня. 03.00. «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»

5 июня. 22.00. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

8 июня. 03.00. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

(если потребуются*):

10 июня. «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»

12 июня. «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»

15 июня. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

*Все серии Кубка Стэнли играются до четырех побед.

Расписание и результаты всех матчей плей-офф НХЛ можно посмотреть здесь.