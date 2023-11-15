Хоккей
Новости
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2023
Олимпиада
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Главная
Хоккей

Сегодня, 00:13

Фетисов о Тардифе: «Слабенький конъюнктурщик. Короче, ни о чем»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о президенте Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люке Тардифе.

«Мне кажется, парень совсем не туда попал, особенно в это непростое время. Хоккей — самая перспективная и развивающаяся игра, и ей нужен совершенно другой управленец. Думаю, наша федерация недоработала — выбрали не того человека. Мы видим то, что видим, — совсем слабенький, конъюнктурщик. Короче, ни о чем», — цитирует Фетисова РИА «Новости Спорт».

Экс-защитник ЦСКА добавил, что после одного общения с Тардифом понял, что это худший вариант на должность руководителя ИИХФ.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с марта 2022 года.

Источник: РИА
Вячеслав Фетисов
Люк Тардиф
3
0
Читайте также
Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам уезжать в Европу
Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Сестры Аверины: «Мы понимали, что критерии будут такими жесткими и готовились к худшему»
Родина и Василий. В чем неправ Березуцкий
В ОКР назвали дикостью критерии по допуску российских гимнастов до международных соревнований
Ковальчук заявил, что России нет смысла ждать допуска до международных соревнований
«Просто коммерческий турнир». Почему Игры дружбы — это не альтернативная Олимпиада
Дарья Непряева заявила, что отказалась бы выступать на соревнованиях без флага
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве хоккеиста Джонсона — форвард получил смертельную травму во время игры
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 31 19 12 42
2 Лада 31 18 13 41
3 Авангард 30 19 11 41
4 Автомобилист 33 18 15 40
5 Ак Барс 30 18 12 38
6 Сал. Юлаев 30 18 12 37
7 Трактор 30 16 14 35
8 Сибирь 30 14 16 31
9 Амур 29 12 17 30
10 Нефтехимик 30 12 18 29
11 Барыс 31 9 22 25
12 Адмирал 28 7 21 19
Западная конференция И В П О
1 Спартак 31 21 10 45
2 Динамо М 30 21 9 45
3 Локомотив 29 18 11 38
4 Торпедо 31 18 13 38
5 СКА 29 16 13 32
6 ЦСКА 29 15 14 32
7 Динамо Мн 29 14 15 32
8 Северсталь 29 13 16 31
9 Сочи 31 12 19 26
10 Куньлунь РС 34 10 24 25
11 Витязь 31 10 21 24
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
15.11 19:30
ЦСКА – Амур
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости