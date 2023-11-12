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Умер олимпийский чемпион по хоккею 1998 года Роман Чехманек

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион 1998 года по хоккею в составе сборной Чехии Роман Чехманек скончался на 53-м году жизни, пишет denik.cz. Причины смерти не сообщаются.

В составе чешской сборной голкирео стал олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.

Он также выступал за клубы «Филадельфия», «Лос-Анджелес», «Гамбург», «Линчепинг» и ряд чешских команд.

Сборная Чехии по хоккею
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12 Адмирал 27 7 20 19
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