Третьяк: «Мы никого не пугаем формой СССР, просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил, почему российская сборная на Кубке Первого канала играли в форме команды СССР.

«И я, и ветераны восприняли это очень хорошо — это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе, — цитирует Третьяка ТАСС. — Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит. Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед. Это традиции, и мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов».

Ранее экс-премьер Финляндии Стубб раскритиковал форму сборной России с надписью «СССР».

Национальная команда на Кубке Первого канала заняла второе место. Победителем турнира стала Финляндия.