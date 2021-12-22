Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Третьяк: «Мы никого не пугаем формой СССР, просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит»

11:41
Теги:

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил, почему российская сборная на Кубке Первого канала играли в форме команды СССР.

«И я, и ветераны восприняли это очень хорошо — это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе, — цитирует Третьяка ТАСС. — Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит. Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед. Это традиции, и мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов».

Ранее экс-премьер Финляндии Стубб раскритиковал форму сборной России с надписью «СССР».

Национальная команда на Кубке Первого канала заняла второе место. Победителем турнира стала Финляндия.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13267847

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Закуски: что поставить на стол для большой компании друзей в Новый год
В МИД РФ ответили на обвинения США в нарушении Россией норм ВТО
1
7
Реклама
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх, отказ НХЛ от Китая: главное