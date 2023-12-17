Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 22:05

Награда с Родины льда: приз лучшему игроку Кубка Первого канала вручил спортсмен из Норильска

Анатолий Курагин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Приз лучшему игроку Кубка Первого Валентину Зыкову канала вручил спортсмен из Норильска Алан Бадалов.
Фото Ирина Садовская

В петербургском Ледовом дворце завершился розыгрыш ежегодного хоккейного турнира — Кубка Первого канала.

Россиянин Валентин Зыков, оформивший дубль в решающей встрече с казахстанцами был признан лучшим игроком Кубка по версии «Норникеля» — официального партнера Федерации хоккея России. Президент ФХР Владислав Третьяк высоко оценил внимание компании к хоккею: «Мы благодарим нашего надежного партнера, компанию «Норникель», за всестороннюю поддержку национального хоккея: от профессионального, до любительского. Глава компании Владимир Потанин искренне любит хоккей и прикладывает много усилий для его развития и популяризации».

«Приятно и то, что начиная с этого сезона в ВХЛ выступает и собственная команда из Норильска, создается база для полноценного развития детско-юношеского хоккея, а это значит, что будущее хоккейной славы нашей страны будет активно прирастать регионами», — добавил президент ФХР.

Возможность вручить приз лучшему игроку КПК-2023 получил юный хоккеист сборной Норильска Алан Бадалов. 14-летний спортсмен прилетел на Кубок Первого канала из Норильска вместе со своим тренером. Алан уже 9 лет занимается хоккеем в местной команде и даже вызывается в юниорскую сборную города, а его личный рекорд — 14 забитых шайб в одном матче.

«Я давно мечтал увидеть лучших игроков нашей страны, познакомиться с легендарным Владиславом Третьяком, а возможность вручить награду лучшему игроку — вообще что-то невероятное. Буду усердно тренироваться, чтобы поднять над головой всевозможные кубки. Большое спасибо компании «Норникель» за этот подарок к Новому году», — заявил Алан Бадалов после церемонии награждения.

«Норникель» уже пять лет сотрудничает с Федерацией хоккея России в статусе официального партнера ФХР и генерального партнера Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Одним из значимых направлений сотрудничества ФХР и компании является специально разработанная программа развития хоккея в регионах Заполярья.

0
Читайте также
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
Футболист потерял сознание во время матча АПЛ «Борнмут» — «Лутон»
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Для чего Россия разгромила Чехию? Мнение Зислиса
Слэдж-хоккеиста преследуют за правду
На арене "Зенита" сыграют в хоккей. Видео
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матвей Кабуш: «Для нас, молодых ребят, это престижный опыт сыграть против ведущих игроков КХЛ»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости