Награда с Родины льда: приз лучшему игроку Кубка Первого канала вручил спортсмен из Норильска

В петербургском Ледовом дворце завершился розыгрыш ежегодного хоккейного турнира — Кубка Первого канала.

Россиянин Валентин Зыков, оформивший дубль в решающей встрече с казахстанцами был признан лучшим игроком Кубка по версии «Норникеля» — официального партнера Федерации хоккея России. Президент ФХР Владислав Третьяк высоко оценил внимание компании к хоккею: «Мы благодарим нашего надежного партнера, компанию «Норникель», за всестороннюю поддержку национального хоккея: от профессионального, до любительского. Глава компании Владимир Потанин искренне любит хоккей и прикладывает много усилий для его развития и популяризации».

«Приятно и то, что начиная с этого сезона в ВХЛ выступает и собственная команда из Норильска, создается база для полноценного развития детско-юношеского хоккея, а это значит, что будущее хоккейной славы нашей страны будет активно прирастать регионами», — добавил президент ФХР.

Возможность вручить приз лучшему игроку КПК-2023 получил юный хоккеист сборной Норильска Алан Бадалов. 14-летний спортсмен прилетел на Кубок Первого канала из Норильска вместе со своим тренером. Алан уже 9 лет занимается хоккеем в местной команде и даже вызывается в юниорскую сборную города, а его личный рекорд — 14 забитых шайб в одном матче.

«Я давно мечтал увидеть лучших игроков нашей страны, познакомиться с легендарным Владиславом Третьяком, а возможность вручить награду лучшему игроку — вообще что-то невероятное. Буду усердно тренироваться, чтобы поднять над головой всевозможные кубки. Большое спасибо компании «Норникель» за этот подарок к Новому году», — заявил Алан Бадалов после церемонии награждения.

«Норникель» уже пять лет сотрудничает с Федерацией хоккея России в статусе официального партнера ФХР и генерального партнера Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Одним из значимых направлений сотрудничества ФХР и компании является специально разработанная программа развития хоккея в регионах Заполярья.